Berufe bei der Bundespolizei

Berufe in Uniform sind spannend, abwechslungsreich und vielseitig. Die Bundespolizei bietet ganz unterschiedliche Ausbildungen für den mittleren, gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst an. Doch für ein erfolgreiches Bewerbungsverfahren werden neben der aktuellen Schul- oder Berufsausbildung noch viele weitere Anforderungen vorausgesetzt. Alle Interessierten erfahren an diesem Vormittag, welche Einstellungsvoraussetzungen gefordert werden und was für unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten die Bundespolizei bietet.

Eine schriftliche Anmeldung an eb.boeblingen@polizei.bund.de (Einstellungsberatung der Bundespolizeiakademie Stuttgart) ist unbedingt erforderlich.

Veranstaltungsdaten:

Mittwoch, 29. März 2023, 8:30 – 10:00 Uhr

Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Berufsinformationszentrum BiZ, Eingang A

Stuttgarter Straße 53

71638 Ludwigsburg