Gute Nachrichten für viele Schülerinnen und Schüler: Der Herrenberger Berufsinfomarkt kann nach langer Pandemiepause endlich wieder stattfinden. Die Stadtverwaltung schafft mit der Ausbildungsmesse einen zentralen Ort der Begegnung zwischen lokal ansässigen Unternehmen und jungen Ausbildungsinteressierten. Ersteren bietet man eine Plattform zur Präsentation ihrer Ausbildungsangebote, letzteren die ideale Möglichkeit zur Berufsorientierung und zu einer ersten Kontaktaufnahme mit den Betrieben.

Traditionsveranstaltung in neuem Format

Über zwei Jahrzehnte lang fungierte die Jerg-Ratgeb-Schule als Veranstalter des Berufsinfomarkts. Das bekannte Format musste durch die Corona-Pandemie vorübergehend auf Eis gelegt werden. Die Corona-Vorschriften an der Jerg-Ratgeb-Schule machen es auch in diesem Jahr nicht möglich, den Ausbildungsmarkt in alter Gewohnheit auszurichten. Damit die Messe überhaupt stattfinden kann, steigt die städtische Wirtschaftsförderung als Organisatorin in die Planungen ein. Auch in Zukunft soll die Planung und Umsetzung durch die Stadt Herrenberg erfolgen. In Zusammenarbeit mit den bisherigen Verantwortlichen bietet sie den Berufsinfomarkt in einem neuen Format an. Veranstaltungspartner sind der Landkreis Böblingen als Förderer sowie die Jerg-Ratgeb-Schule als pädagogische Partnerin.

Namhafte Firmen stellen sich vor

Neu ist die Location: Der Berufsinfomarkt wird zum ersten Mal in der Stadt- und Mehrzweckhalle Herrenberg ausgerichtet. Firmen, Behörden und Bildungseinrichtungen stellen ihre Stände auf und bieten neben Infomaterial Anlaufstellen für interessierte Schülerinnen und Schüler an. Namhafte Firmen wie Bertrandt, Ensinger und ARAMIS werden vor Ort sein, ebenso Bildungseinrichtungen aus dem Umkreis wie beispielsweise die Gottlieb-Daimler-Schule und die Hilde-Domin-Schule. Auch Behörden wie die Stadt Herrenberg stellen sich als Arbeitgeberin vor, ebenso das Finanzamt Böblingen und die Bundespolizei.