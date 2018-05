Berufsinformationsabende der Polizei in Buchen

Berufsinformationsabende:

PHM‘in Sandra Pawliczek und PHK Klaus Schweitzer, die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Heilbronn, führen montags im Wechsel bei diversen Polizeirevieren in den Landkreisen Heilbronn, Hohenlohe, Main-Tauber und Neckar-Odenwald sowie im Heilbronner Präsidialgebäude Informationsabende zum Polizeiberuf durch.

Praktika:

Praktikum 6 > 30.07.2018 - 03.08.2018

Praktikum 7 > 22.10.2018 - 26.10.2018

Die Berufsorientierung an Realschulen und Gymnasien - kurz BORS/BOGY -, ist für zukünftige Berufseinsteiger eine ideale Gelegenheit einmal in ihren „Traumberuf“ hinein zu schnuppern. Neben dem sogenannten „Girls'Day“ führt das Polizeipräsidium Heilbronn daher ab 2018 siebenmal im Jahr einwöchige Praktika durch, die zumeist zu schulkonformen Zeiten, manchmal aber auch in den Schulferien stattfinden und an BORS/BOGY angelehnt sind.