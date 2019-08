Am Samstag, den 07.09.2019, findet um 10 Uhr in der Beruflichen Schule in Münsingen der Berufsinformationstag für Interessierte an der Berufsausbildung zum/zur Pferdewirt/in statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich- einfach vorbei kommen! Am Nachmittag besteht die Möglichkeit zum Vorreiten in der Landesreitschule des Haupt- und Landgestütes Marbach (für den Schwerpunkt der Klassischen Reitausbildung). Hierfür bitte eine komplette Reitausrüstung mitbringen. Die Kosten liegen bei 5€. Ein Vorreiten in der Fachrichtung Spezialreitweisen (Western und Gang) kann bei Voranmeldung bis 07.09.2019 organisiert werden.