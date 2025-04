Berufsinformationstag 2025

Ins Weltall zu fliegen, das ist der Traum vieler Menschen. Dabei die eigenen Grenzen verlassen, neue Sphären ent­decken und nach Höherem streben. Wir werden nicht alle ins All reisen können, aber wir können uns mutig auf andere Höhenflüge begeben.

Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, steht vor einem wichtigen Schritt im Leben. Was kommt nach der Schule, wie geht es weiter? Diese Ausbildungsmesse der Stadt Crails­heim kann helfen, solche und ähnliche Fragen zu beant­worten.

Der Beginn Eurer beruflichen Reise steht an. Sie wird Euch in noch unentdeckte Arbeitswelten führen. Aber Ihr müsst nicht alleine an den Start gehen: Rund 90 Unternehmen, soziale Einrichtungen und Institutionen informieren und beraten Euch dabei.