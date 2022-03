Berufsinformationstag der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik

„Der Erzieherberuf ist vielseitig und verantwortungsvoll“, betont Jasmin Laritz, kommissarische Schulleiterin der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik Schwäbisch Hall im Komberger Weg in der Kreuzäckersiedlung. Pädagogische Fachkräfte begleiten und fördern Kinder und Jugendliche in wichtigen Lebensphasen. „Menschen, die kontaktfreudig und offen im Umgang mit anderen sind, können dabei ihre eigenen Begabungen in den Beruf einbringen“, sagt Laritz.

Viele Wege zum Job

An der Haller Fachschule gibt es verschiedene Wege zum Traumberuf Erzieherin und Erzieher. Neben der Regelausbildung mit ihren vielfältigen Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten werden auch die Teilzeitausbildung und die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) angeboten.

„Erzieherin und Erzieher ist ein Beruf mit Zukunft und Aufstiegsmöglichkeiten“, unterstreicht Laritz. Bereits während der Ausbildung kann in Hall auf Wunsch die Fachhochschulreife erworben, die Doppelqualifizierung mit Bachelor-Abschluss gewählt oder für ein späteres Studium eine Verkürzung der Studienzeit erarbeitet werden.

Weiterbildung dabei

Auch nach der Ausbildung bietet die Evangelische Fachschule für Organisation und Führung allen Fachkräften aus Kita und Gesundheitsberufen die Möglichkeit, berufsbegleitend die Fachwirtausbildung im Sozialmanagement zu machen. Über diesen Weg ist auch „Studieren ohne Abitur“ möglich.

Beim Berufsinfo-Nachmittag sind alle an Ausbildung und Studium Interessierte zu einem Blick hinter die Kulissen der Haller Fachschule eingeladen. Es gibt ausführliche Informationen zur Ausbildung, zum Berufsbild und den Arbeitsfeldern sowie den Studienmöglichkeiten.

Keine Anmeldung nötig!

3G-Nachweis muss vorgezeigt werden!