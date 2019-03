Berufsinformationstag der Stadt Crailsheim

Über 90 Ausbildungsbetriebe präsentieren sich und ihre Ausbildungs-möglichkeiten am Samstag, 6. April, von 9 bis 13 Uhr in und an der Großsporthalle Crailsheim. Junge Menschen und Ausbildungsbetriebe lernen sich kennen und stellen erste konkrete Kontakte her.

Crailsheim. Der von der Stadt Crailsheim organisierte Berufsinformationstag hat sich zu einem wichtigen Termin für Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern und alle an einer Ausbildung Interessierten aus der ganzen Region entwickelt. Mitveranstalter der Messe sind die IHK Heilbronn-Franken, die Handwerkskammer Heilbronn-Franken und die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall - Tauberbischofsheim.

Die große Bandbreite der Aussteller deckt nahezu alle Branchen und Ausbildungsberufe ab. Handwerk, Industrie, Dienstleistung, Handel, Verwaltung und der soziale Bereich sind ebenso vertreten wie Organisationen und Institutionen. Auch die Stadtverwaltung Crailsheim wird sich als attraktiver Arbeitgeber mit vielfältigen Angeboten präsentieren.

„Auch dieses Jahr ist der Berufsinformationstag komplett ausgebucht. Wir konnten dabei leider aus Platzgründen nicht alle berücksichtigen, die gerne ausgestellt und mitgemacht hätten“, sagt Horst Herold, stellvertretender Leiter des Ressorts Bildung und Wirtschaft. „Sollte der Andrang in Zukunft ähnlich bleiben oder sich sogar erhöhen, müssen wir über die zusätzliche Flächen nachdenken.“

Die Stadt Crailsheim unterstützt die Unternehmen mit der Ausrichtung des Berufsinformationstags aktiv bei der Gewinnung von Nachwuchs – als gelebte und zielgerichtete Wirtschaftsförderung.

Auch in diesem Jahr versorgen die Auszubildenden von Vion Besucher und Aussteller mit Leckerem vom Grill (Außenbereich). Zudem bieten die Lehrer und Schüler der 5. Klasse der Eichendorffschule in der Halle Kaffee, Getränke, Kuchen und (Butter-)Brezeln an.

Rund um die Großsporthalle sowie auf dem nahen Volksfestplatz stehen für Besucher ausreichend Parkplätze zur Verfügung.