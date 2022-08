Berufsinformationstag für Interessierte an der Berufsausbildung Pferdewirt*in am 10. September 2022

Am 10. September 2022 findet der Berufsinformationstag für Interessierte an der Berufsausbildung Pferdewirt*in des Regierungspräsidiums Karlsruhe statt.

Thema:

Theoretische und Praktische Hinweise zur Berufsausbildung Pferdewirt*in

Veranstaltungsort und Tagungsadresse:

Vormittags um 10 Uhr: Berufliche Schule Münsingen, Bismarckstr. 19, 72525 Münsingen

Nachmittags ab 13 Uhr: Haupt- und Landgestüt Marbach, Landesreitschule, Am Dolderbach 11, 72532 Gomadingen

Für Interessierte an der Berufsausbildung Pferdewirt*in. Ein Vorreiten auf Pferden vom Haupt- und Landgestüt Marbach ist am Nachmittag möglich, wenn man am Vormittag teilgenommen hat. Voraussetzung dafür: Komplette Schutz- und Reitausrüstung, 5 Euro

Ggf. Teilnahmegebühr und ggf. Teilnahmebegrenzung:

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach kommen! Reitausrüstung nicht vergessen mitzubringen.

Rückfragen an:

Sigrid Meng beim Regierungspräsidium Karlsruhe, Schlossplatz 4-6, 76131 Karlsruhe, Tel.: 0721/926-3714 (tägl. von 9-11.30 Uhr) oder über Sigrid.Men@rpk.bwl.de

Referenten:

Regierungspräsidium Karlsruhe, Lehrkräfte der Beruflichen Schule Münsingen, Vertreter der Bundesvereinigung der Berufsreiter