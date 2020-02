Finde deinen Weg“ – dieser Aufforderung zu folgen, ist für Jugendliche an der Schwelle zum Berufsleben nicht immer einfach. „Aus der Vielfalt an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten das Passende für sich zu finden, kann junge Menschen überfordern“, sagt Timo Pfeiffer, Ausbilder bei Stahl Cranesystems und Ann- Kathrin Münch Ausbilderin bei R. STAHL. Ebenso wie Mario Retzbach, Ausbildungsleiter bei R. Stahl, gehörten sie zum Organisationsteam des Berufsinformationstages (BIT) im Gewerbepark Hohenlohe in Waldenburg.

14 Firmen

Am Mittwoch, 25. März, findet der Berufsinfotag bereits zum zehnten Mal statt: Von 16 bis 20 Uhr öffnen im Gewerbepark Hohenlohe die Unternehmen R. STAHL, Würth Elektronik Eisos, SWG Schraubenwerk Gaisbach, Gemü, Lidl, Wolff und Müller, sowie Ziehl-Abegg ihre Türen für Besucher. Darüber hinaus sind acht weitere Firmen sowie Vertreter von Bildungseinrichtungen vor Ort: Bei R. STAHL sind das Stahl Cranesystems, Kratschmayer, Reca Norm, die Gewerblichen Schulen Künzelsau und Öhringen sowie die Hochschule Heilbronn mit dem Campus Künzelsau. Bei Würth Elektronik Eisos sind die Sparkasse Hohenlohekreis und die Deutsche Rentenversicherung zu finden. Unter dem Dach von Ziehl- Abegg sind die Metzger Spedition und das Landratsamt Hohenlohekreis vertreten. „Damit haben wir wieder eine gute Mischung aus verschiedenen Branchen am Start“, sagt Münch, und benennt auch gleich einen weiteren Vorteil der Veranstaltung in Waldenburg: „Ein großer Pluspunkt ist, dass der BIT nicht einfach nur aus Ausstellerständen besteht, wo man sich mit Broschüren und Informationen eindecken kann. Die Besucher kommen direkt in die Unternehmen vor Ort, können unter anderem einen Blick in die Ausbildungswerkstätten und Labore werfen und ein bisschen von der Betriebsatmosphäre schnuppern.“ Wer Fragen hat, dem stehen vor allem Auszubildende Rede und Antwort. „Wer sonst könnte am besten davon erzählen, was Azubis interessiert und bewegt“, bemerkt Pfeiffer.

Engagement

Die Organisation und die Kommunikation mit den teilnehmenden Firmen ist im zehnten Veranstaltungsjahr bestens eingespielt. „Alle Beteiligten sorgen mit ihrem Engagement dafür, dass der BIT einen ganz eigenen Charakter erhalten hat“, sagt Münch. „Die Veranstaltung ist zu einem großen Tag des offenen Gewerbeparks geworden“. Ziel des BIT war immer, die im Gewerbepark ansässigen Firmen in den Fokus zu rücken. „Die Veranstaltungdauer von 16 bis 20 Uhr ist an einem Werktag ideal, damit berufstätige Eltern nach Feierabend ihre Kinder zum BIT begleiten können“, sagt Retzbach. Aus Erfahrung weiß er, dass neben Freunden vor allem die Eltern bei der Berufswahl wichtige Impulsgeber sind. Timo Pfeiffer, Ann- Kathrin Münch und Mario Retzbach raten Jugendlichen, die einmalige Chance zu nutzen, die der BIT im Gewerbepark den Berufsstartern bietet. „14 Firmen plus duale Partner können Besucher hier an einem Tag kennenlernen – ohne lange Wege zurücklegen zu müssen“, sagt Münch und fügt hinzu: „Ein gutes Gespräch beim BIT kann der Einstieg zu einem Praktika oder einem Vorstellungstermin sein“.