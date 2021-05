Die Online-Veranstaltungsreihe „NEXT LEVEL - FINDE DEINEN WEG“ geht am Montag, 07. Juni 2021 von 16.00 - 17.30 Uhr für alle Interessierten mit folgendem Thema weiter: „Berufsperspektiven nach der Ausbildung.“

Nach der Ausbildung wartet eine Vielfalt an Optionen: Übernahme durch den Ausbildungsbetrieb oder Betriebswechsel, Studium oder Weiterbildung. Wie es nach der Ausbildung weitergehen kann und welche beruflichen Perspektiven es gibt, darüber informieren Daniela D. König, Leiterin des Regionalbüros für berufliche Fortbildung Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis, Stuttgart und Karin Lindenberger, Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Ludwigsburg. Sie erklären auch, wo man diese findet und wie sie sich finanzieren lassen.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Veranstaltungsserie „Next Level“ für Jugendliche am Montag, 07. Juni 2021 von 16.00 bis 17.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 07141/ 137-426 oder -427. Für die Teilnahme ist ein internetfähiges Endgerät (Tablet/Laptop/PC) erforderlich. Die Einwahldaten zum Portal werden vorab per E-Mail zugeschickt.