Berufspraxistag: Technische Innovation und Nachhaltigkeit

Eine Ausbildung wird angestrebt, aber es besteht noch Unsicherheit bei der Berufswahl? Beim Berufspraxistag besteht die Möglichkeit, verschiedene handwerkliche und technische Berufe kennenzulernen.

Regionale Unternehmen stellen sich vor, Ausbildende und Auszubildende beantworten Fragen und geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag. In Workshops können typische Tätigkeiten ausprobiert und erste praktische Erfahrungen gesammelt werden.

In diesem Jahr steht das Thema „Technische Innovation und Nachhaltigkeit“ im Mittelpunkt. Wie kann durch eine Ausbildung die Zukunft und die Welt aktiv mitgestaltet werden? Antworten darauf geben die teilnehmenden Unternehmen beim Berufspraxistag.