× Erweitern Verwendung nur im Rahmen redaktioneller Berichterstattung über die experimenta Heilbronn gestattet. Quelle: experimenta gGmbH Berufspraxistag

Finde den Beruf, der zu dir passt!

Du willst eine Ausbildung machen, bist aber unsicher, welcher Beruf der richtige für dich ist?

Bei unserem Berufspraxistag kannst du in viele handwerkliche und technische Berufe schnuppern.

Firmen aus der Region stellen sich vor, Ausbildende und Azubis beantworten deine Fragen und geben Einblicke in ihre Arbeit.

Der Berufspraxistag wird veranstaltet von der experimenta, der Arbeitsagentur Heilbronn und der Handwerkskammer Heilbronn-Franken.

In Workshops kannst du sogar direkt ausprobieren, welcher Job gut zu dir passt.

In diesem Jahr steht das Thema Technische Innovation und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt.

Wie kannst du mit deiner Ausbildung die Zukunft mitgestalten? Finde es beim Berufspraxistag heraus!