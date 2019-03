Berufsstart-Vortrag: Der Messeknigge - Erfolgreiche Gespräche

Der Vortrag „Der Messeknigge – erfolgreiche Gespräche auf der Jobmesse“ versorgt dich kompakt und informativ mit allen Informationen, die du für den erfolgreichen Besuch einer Job- oder Karrieremesse benötigst.

Was soll ich anziehen? Wie stelle ich mich vor? Wie fange ich das Gespräch an? Welche Fragen kann ich stellen? Wie kann ich mich ins rechte Licht rücken und aus der Masse herausstechen? Soll ich meine Bewerbungsunterlagen mitnehmen? Diese und viele andere Fragen tauchen auf, wenn du beschließt eine Job- oder Karrieremesse zu besuchen. Der Vortrag „Der Messeknigge – erfolgreiche Gespräche auf der Jobmesse“ versorgt dich kompakt und informativ mit allen Informationen, die du für den erfolgreichen Besuch einer Job- oder Karrieremesse benötigst. Karriereberaterin Angela Schütte hat 20 Jahre Erfahrung mit Jobmessen und beantwortet gerne all deine Fragen. Sie kennt die Tricks und Tipps auf die es ankommt und freut sich, dir diese zu vermitteln. Neugierig geworden? Karriereberaterin Angela Schütte freut sich auf deinen Besuch.

Tipps für den Besuch einer Jobmesse findest du auch auf https://www.berufsstart.de/jobmessen/tipps-fuer-den-messebesuch/

Einzelberatung Bewerbungscheck am 25.04.2019, ab 09:00 h (Anmeldung erforderlich)