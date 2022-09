Berufswelt Heilbronn

Job- und Ausbildungsmessen liegen im Trend: Unternehmen suchen überall händeringend nach erfahrenen Fachkräften und motivierten Azubis.

Die Berufswelt findet bereits zum vierten Mal statt und ist die letzte Themenmesse, die in diesem Jahr in der Region stattfindet und somit die letzte Chance für Job- und Ausbildungssuchende sich vor Ort informieren zu können. Entgegen den nachweislich weniger erfolgreichen online Plattformen, können Bewerber und Firmen hier persönlich in Kontakt kommen.

Erfreulich ist auch der Branchenmix der ausstellenden Betriebe. Namhafte Unternehmen aus der Automobil-/ Lebensmittel-/ Computer-/ Maschinenbau- oder Gesundheitsbranche sind ebenso präsent wie Bildungseinrichtungen oder große Marktführer aus der Region. Zum Start am 7. Oktober werden sich vermutlich wieder rund 80 Aussteller auf knapp 5.000 qm Fläche präsentieren

Bisher richten sich die Veranstaltungen in der Region fast immer nur an einzelne Gruppen, etwa die Schulabgänger bei der Bildungsmesse Heilbronn, denen dann die Ausbildungs-möglichkeiten vorgestellt werden. Bei der Berufswelt werden ebenso Abiturienten mit dem Ziel eines klassischen oder dualen Studiums, Interessierte in Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder bereits im Berufsleben stehende Menschen angesprochen, die den Wunsch nach einem Berufswechsel und geeigneten Angeboten hierzu suchen.

Das Konzept der Berufswelt sieht Vorträge und Workshops ebenso vor, wie eine Last Minute Börse und Interessenten Checks. Viele mittelständische Unternehmer halten die „direkte Ansprache auf einer Messe“ für einen entscheidenden Erfolgsfaktor, weshalb die Veranstal-tung jährliche Zuwachsraten zu verzeichnen hat.