Beschauliches Buchen

Bei den aufwändigen Nachforschungen zu dem neuerschienenen Buch aus der Schriftenreihe "Zwischen Neckar und Main", Nr. 35: "Arthur Grimm - Erlebnisse und Betrachtungen eines Malers" ist der Leiter der Gemäldesammlung, Dieter Steigleder, auf einen kleinen Ausstellungsführer mit dem Titel „Heimattage 1948 Landkreis Buchen (Odw.)“ gestoßen, der sofort sein Interesse erweckte. Richtig spannend wurde es allerdings, dass im Rahmen der Heimattage eine Gedächtnis-Ausstellung Arthur Grimm stattfand, der in diesem Jahr verstorben war.Neun namhafte Künstler, die eine enge Beziehung zu unserer Region hatten, beteiligten sich an der Ausstellung in den Räumen der Volksschule Buchen, dem heutigen Rathaus:Prof. Friedrich Brandt, Bockenfeld; Josef Corregio, Buchen-Frankfurt; Wilhelm Guntermann, Bad König; Dr. Hermann Güterbock, Ludwigshafen-Buchen; Rosa Hess, Buchen-Hettingen; Eugen Mellert, Buchen-Würzburg; Dénes von Szebeny, Buchen; István von Somogyi, Eberstadt und Karl Tschamber, Buchen.Das Archiv der Gemäldeabteilung des Bezirksmuseums wurde zu einer wahren Fundgrube. Fast siebzig Gemälde dieser Künstlergruppe, die noch nicht bei einer Ausstellung in unserem Museum gezeigt wurden, sind im Inventarbuch aufgenommen.Spontan hat Dieter Steigleder den Entschluss gefasst, noch im Jahr 2018, also 70 Jahre nach der Gedächtnisausstellung, die vorhandenen Exponate der Öffentlichkeit vorzustellen. Die Vorbereitung hat große Freude bereitet. Obwohl sich die Motive der Gemälde und Aquarelle immer wieder sehr ähneln, unterscheiden sie sich doch deutlich in der Darstellung und vermitteln uns einen imposanten Eindruck von der früheren Kreisstadt.In einem alten Buchener Fasenachtslied von Hermann Wiedemer und Karl Lehrer heißt es:„Als Buche noch e Kleinstadt war, vor fuffzich, sechzich, siebzich Johr, war alles noch viel kleener, gemütlicher un schöner“.Dieses Lied umschreibt wunderschön was die Bilder uns sagen wollen. Und deshalb macht es Sinn, wenn die Ausstellung mit dem Namen „Beschauliches Buchen“ überschrieben wird.Nehmen Sie sich viel Zeit beim Besuch im Steinernen Bau und tauchen Sie ab in eine Zeit „Als Buche noch e Kleinstadt war“!