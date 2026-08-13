Beschd of Schwobâ

Wer sagt, dass ein Konzertbesuch in einem Saal stattfinden muss?

Von Juli bis September laden Tobi & Jogi von TwoBeers jeden zweiten Mittwoch im Monat zu einem ganz besonderen Erschwäbnis ein: Einer Stocherkahnausfahrt mit Konzert, bei der schwäbische Lieder, Dialekttexte und das sanfte Gleiten auf dem Neckar zu einem stimmungsvollen Gesamterlebnis verschmelzen.

Das Repertoire umfasst Werke einer ganzen Reihe schwäbischer Musikerinnen und Musiker, darunter Hänk Häberle, Tobias Haase, MC Bruddaal, Max Trierweiler, Herrn Stumpfes Zieh und Zupfkapelle, Ernst und Heinrich, Grachmusikoff sowie Haazen and the Band – eine Hommage an die lebendige schwäbische Musiklandschaft, die von „A mi nâ!" über „Nex verkomma lassâ" und „No ned Hudlâ" bis hin zur „Schwabenhymne" reicht. Tobi Vogt ist in der Tübinger Musikszene fest verwurzelt und ein Musiker am Anfang seiner Karriere, der mit Leidenschaft und Können überzeugt. Jochen „Schwämmle" Zunker, bekannt aus der Hänk Häberle Jr. Band, Fezzmo, Good Men gone Bad und zahlreichen weiteren Projekten, bringt langjährige Bühnenerfahrung und butterweiches Bassspiel mit an Bord.