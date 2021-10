Besichtigung des Kinderzech-Zeughauses

Die Heimstatt für die Kinderzeche in Dinkelsbühl.

Beim Rundgang durch das Gebäude sehen Sie Details und Informationen zur Kinderzeche in Dinkelsbühl und zur Festkultur in einer paritätischen Reichsstadt. Außerdem entführen wir Sie in die Welt der Sagen und zeigen Ihnen Einblicke in die Zeit um 1632.

Eintritt 3,00 Euro, Kinder frei bis 16 Jahre

Gruppenpreise: 25,00 Euro für die Führung und je 2,00 Euro Eintritt pro Person.

Außer den allgemeinen Öffnungstagen kann das Zeughaus als Gruppe nach vorheriger Anmeldung besichtigt werden.

Geöffnet auch an allen Marktsonntagen.

Es gelten die Bestimmungen der aktuellen bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung