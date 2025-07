Besichtigung Hafenschlepper

Der Schlepper "Hafenamt Heilbronn" wurde 1910 als Dampfschiff in Holland gebaut und 1957 auf einen 6-Zylinder Dieselmotor umgerüstet. Er ist das älteste ehemalig gewerblich genutzte Schiff auf dem Neckar.

Eine Gruppe ehrenamtlicher Fachleute stellt den Schlepper an 4 Terminen in den Ferien an der Alten Reederei aus und beantwortet Fragen. Besichtigt werden kann er in der Zeit von 11 bis 16 Uhr.

Für eine begrenzte Anzahl Interessierter ist ein kleine Rundfahrt um 13 Uhr und 15 Uhr möglich. Auf Grund des Alters der Technik kann es zu Ausfällen kommen, die nicht immer sofort wieder repariert werden können. Darüber würden wir hier gegebenenfalls informieren.