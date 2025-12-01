Nachher ist nachher, jetzt ist jetzt - und jetzt solltet ihr lieber nicht drüber nachdenken, was nachher ist, sondern auf besliks sehnlichst erwarteten ersten Solo-Tour alle Blockaden hinter euch lassen und die Show genießen! Auf seiner Reise durch den deutschsprachigen Kulturraum wird der Düsseldorfer Straßenpoet von verschiedenen Special-Acts begleitet werden und dafür sorgen, dass ihr nachher auf das zukünftig-damalige jetzt zurückblickt und euch wünscht, dass es bald wieder soweit ist.

Der Chaoskünstler beslik hat im Laufe der letzten Jahre einen schwer überschaubaren Reigen an Solo-Crew- und Feature-Tracks in Welt entsandt und ist, nicht zuletzt wegen seinen mitunter hoch eskalativen Liveshows - Solo und als Teil der Boloboys - zu einem nicht wegzudenkenden Protagonisten der Deutschrapszene avanciert, ohne dabei im Geringsten an Leichtigkeit einzubüßen.

Seine mit beharrlicher Kontinuität in den Äther geschossenen kreativen Auswürfe bewegen sich zwischen lakonischen Trap-Flows, an Punkrock grenzender Ignoranz, Hyperpop-esker Eingängigkeit und anstachelndem Rummelplatz-Techno - die variierenden Produktionsmittel immer eingebettet in die unverkennbaren Feder-Ergüsse besliks, die mit den perspektivischen Wechseln zwischen inneren Vorgängen und gesellschaftlichen Betrachtungen passgenau die emotionale Bandbreite abbilden, in denen sich das Lebensgefühl vieler junger Großstädter*innen im Zeitalter der großen Krisen manifestiert, wo im emotionalen Wirrwarr oft nur Millimeter zwischen Dekadenz und Abgrund liegen.