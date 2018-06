Eine öffentliche Familienführung für Großeltern, Eltern und Kinder mit dem Titel „Besondere Effekte“ findet am 23. September um 11.00 Uhr in der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall statt. Ein Leuchten, ein leichtes Glänzen und schon werden die Heiligen, Märtyrer, Stifter und Geistlichen gekonnt in Szene gesetzt. Was fällt dabei besonders ins Auge?

Um Anmeldung unter johanniterkirche@wuerth.com wird gebeten.