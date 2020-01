Die Bad Rappenauer Vulpius-Klinik lädt auch im Jahr 2020 wieder zu zahlreichen öffentlichen Informationsveranstaltungen ein. Die Vortragsreihe beginnt am Donnerstag, den 13. Februar mit dem Thema „Besser leben mit Knie- und Hüftarthrose“. Der nächste Termine, am Donnerstag, den 05. März informiert über das Thema „Schulterschmerz – Was nun?“. Beide Veranstaltungen finden um jeweils 18.00 Uhr im Kurhaus Bad Rappenau statt.

„Besser leben mit Knie- und Hüftarthrose“

Millionen Menschen leiden unter immer wiederkehrenden Gelenkbeschwerden. Belastungsabhängige Schmerzen und eine zunehmende Bewegungseinschränkung führen dann in der Regel zum Besuch des Arztes. Häufig werden die Patienten dort erstmals mit der Diagnose „Arthrose“ konfrontiert. Was steckt hinter diesem Begriff? Was kann der Patient dagegen tun? Wann ist eine Operation notwendig und wie wird eine solche durchgeführt? Welche Operationsmethoden gibt es? Welche Implantate kommen zum Einsatz? Wie lange hält ein künstliches Gelenk? Welche Narkoseformen werden angewendet? Welche Möglichkeiten und Risiken bergen sie? Wie lange dauert die Rehabilitation? Viele Fragen auf die hoch kompetente Spezialisten der Vulpius Klinik in ihren Vorträgen eine Antwort geben. Die Referenten stehen im Anschluss auch für Fragen zur Verfügung.

Mit der Implantation eines künstlichen Gelenkes kann in der Regel die Funktion wiederhergestellt und der Schmerz deutlich gelindert, in vielen Fällen sogar ganz beseitigt werden. Die Vulpius Klinik ist eines der größten und erfolgreichsten Zentren für Endoprothetik in Deutschland. Zur Operation werden dort minimal-invasive Techniken und hochwertigste Materialien verwendet. Als eine Besonderheit wird in Bad Rappenau die frühzeitige Mobilisation, auch Rapid Recovery genannt, eingesetzt. Durch spezielle OP-Methoden, individuell angepasste Narkoseformen und neue spezielle Physiotherapiekonzepte sind die Patienten bereits unmittelbar nach der Operation in der Lage selbstständig erste Schritte zu gehen. Durch diese frühzeitige Mobilisation wird die Rehabilitationszeit deutlich verkürzt und mögliche seltene Komplikationen, wie Thrombosen, Embolien oder Wundheilungsstörungen werden auf ein Minimum reduziert.

„Schulterschmerz – Was nun?“

Die Schulter ist das weitaus beweglichste Gelenk des menschlichen Körpers. Ohne eine schmerzfreie und uneingeschränkte Schulterfunktion kann die Hand des betroffenen Armes nicht richtig eingesetzt und geführt werden. Die überdurchschnittliche Beweglichkeit in allen Ebenen des Raumes macht das Schultergelenk jedoch sehr anfällig für Verletzungen und Abnützungserscheinungen. Die verschiedensten Erkrankungen können zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen der Schulter führen.

Das Spektrum reicht dabei von Verkalkungen, Sehnenentzündungen und Sehnenrissen bis hin zu schwerer Gelenkarthrose. Selbst einfache Alltagsbewegungen und -anforderungen sind dadurch sehr schnell schmerzhaft oder vollkommen unmöglich. Auch bei Stürzen und Unfällen ist häufig das Schultergelenk beteiligt. Das Gelenk kann dabei auskugeln oder es entstehen verschiedene Knochenbrüche. Die Folgen solcher Verletzungen führen ebenfalls zu erheblichen Einschränkungen der Gelenkfunktion.

In der Informationsveranstaltung werden typische und häufige Erkrankungen des Schultergelenkes vorgestellt und konservative sowie operative Therapieoptionen aufgezeigt. Oft können durch einfache konservative Therapiemaßnahmen gute Erfolge erreicht werden. Operativ stehen verschiedene Verfahren von der minimalinvasiven Gelenkspiegelung bis hin zum kompletten Schultergelenkersatz zur Verfügung. Nach den Vorträgen stehen die Referenten für eine allgemeine Fragerunde zur Verfügung.