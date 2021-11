Traditionelle deutsche Weihnachtslieder und internationale Songs in poppigem amerikanischen Stil präsentiert.

Mögen Sie die traditionellen deutschen Weihnachtslieder? Oder bevorzugen Sie internationale Songs wie die amerikanischen Klassiker? Sie müssen sich nicht entscheiden, denn das neue Weihnachtsprogramm von Amy Lungu verbindet beide musikalischen Welten.

Am Sonntag, den 19. Dezember 2021 präsentiert Amy Lungu „Best before Christmas“ im Kurhaus Bad Rappenau. Sie werden Titel wie „Fröhliche Weihnacht überall“ völlig neu erleben. Es wird Ihnen gleichzeitig bekannt und unbekannt vorkommen. Im poppigen amerikanischen Stil arrangiert kommt diese Musik frisch und unverbraucht an Ihre Ohren. Die internationalen Lieder sollen aber auf dem Album nicht fehlen. Abgerundet wird das Weihnachtsrepertoire von hörenswerten Eigenkompositionen.

Amy Lungu gibt seit Jahren und mit besonderer Freude Advents- und Weihnachtskonzerte. Die Violinistin liebt die Romantik und die Herzlichkeit in der Vorweihnachtszeit. Ihr Lieblingsstück ist „Süßer die Glocken nie klingen“. Amy hat an der Hochschule für Musik in Würzburg ihr Konzertdiplom erworben. Zwei CD-Veröffentlichungen und einige Fernsehauftritte hat es seitdem gegeben. Mit ihrem Album „Favorites“ gastierte sie auch in New York. Die Band von „Favorites“ begleitet sie nun auch bei den diesjährigen Weihnachtskonzerten.

Ruth Sabadino spielt Sopran-, Tenor- und Alt-Saxophon. Sie hat Jazz- und klassisches Saxophon an der Musikhochschule Stuttgart studiert und ein Jazz Stipendium an der Royal Akademie in London bekommen. Zahlreiche Fernsehauftritte – unter anderem in Thomas Gottschalks Late Night Band - und internationales Touring zählen zu ihren Erfolgen.

Christoph Weinhart ist der Arrangeur und Bandleader bei diesem Programm. Der Komponist, Pianist und Dirigent ist Dozent an der Hochschule für Musik in Würzburg und der Bayerischen Theaterakademie in München. Daneben unterrichtet er regelmässig an der Chapman University in Orange, California.

Christoph Sabadino an den Drums sorgt auch mit Percussionelementen für den entspannten Rhythmus der Band. Er ist Träger des Bayerischen Jazzpreises und des Nachwuchspreises des Leipziger Jazzfestivals. Er hat an der Musikhochschule Würzburg Schlagzeug studiert und schon zu Studienzeiten viele Jazz-Größen begleitet.

Basti Schiller spielt Kontrabass und hat an der Musikhochschule Nürnberg und Stuttgart studiert und mit Bestnote abgeschlossen. Er spielt Jazz, Rock und Pop und hat schon mit Musikern wie Vanessa Mai und Andrea Berg konzertiert und feste Engagements in vielen Musical- und Theaterhäusern.

Karten für das Adventskonzert „Best before Christmas“ mit Amy Lungu & Friends am Sonntag, den 19.12. um 19.30 Uhr im Kurhaus gibt es zum Preis von 18 Euro (mit Gästekarte 17 Euro) bei der Gäste-Information Bad Rappenau, Tel. 07264/922-391, E-Mail: gaesteinfo@badrappenau.de oder online unter www.reservix.de. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.

Zu Beginn der Veranstaltung erfolgt eine Registrierung, für die Sie gerne die Luca-App nutzen können. Bitte beachten Sie, dass die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind. Im Kurhaus gilt ab sofort die 2G-Regel, d. h. der Zutritt ist nur für geimpfte und genesene Personen möglich. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen. Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske bis zum Platz; am Platz darf die Maske abgenommen werden.