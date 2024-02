Best of – Ein Abend voller Worte und Musik

Ein eingespieltes Team um die Schauspielerin Silvia Passera hat ein musikalisch-literarisches Programm auf die Beine gestellt, das mit liebevollem Augenzwinkern eine Hommage an die deutsche Sprache ist. Begleitet wird die Stuttgarterin von Poldy Tagle und Stanislav Dimitrov am Flügel und von Savvas Grammatikopolous an der Gitarre. Luis Widmann wartet mit besonderen Wortbeiträgen auf. Das Repertoire reicht vom klassischen Lied über das Volkslied bis hin zu Schlager und Rap, von den Gebrüdern Grimm zu Mark Twain und Annette von Droste-Hülshoff. Der Abend verspricht viele Überraschungen aus Musik und Literatur.