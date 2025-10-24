Best of Carrington-Brown

Carrington-Brown verzaubern ihr Publikum mit einer unterhaltsamen Kombination aus Musik, Humor und britischem Charme.

Rebecca Carrington und Colin Brown gründeten 2007 Carrington-Brown, ein vielsprachiges Musik- und Comedy-Duo. Mit einer einzigartigen Kombination aus Musik, Humor und britischem Witz haben sie international für Furore gesorgt und zahlreiche Preise gewonnen. In ihrem Best of-Programm blicken Carrington-Brown auf die gemeinsamen Jahre ihrer Bühnenkarriere zurück. Sie präsentieren die größten Highlights, Meilensteine und natürlich ihre unerschütterliche Liebe zu Musik und Comedy. Wie gewohnt

brillieren sie mit Charme und Humor. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Set aus Originalsongs und bekannten Klassikern, die das Duo auf seine ganz eigene, humorvolle Weise interpretiert.