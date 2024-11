"Best of Christmas" - Doppel-Weihnachtskonzert am 21.12.2024 mit dem "Chocolate Gospel Choir" in der evangelischen Stadtkirche Schorndorf

Am 21. Dezember 2024 erfüllt der "Chocolate Gospel Choir" die Stadtkirche wieder mit besinnlicher Musik und vorweihnachtlicher Stimmung. Unter der Leitung des charismatischen Dirigenten Klaus "Eddy" Ackermann und begleitet von der wunderbaren Live-Band verspricht das Weihnachtskonzert "Best of Christmas" eine unvergessliche musikalische Reise.

Die Zuschauer erwartet eine Auswahl an bekannten Gospels, weihnachtlichen Balladen sowie besonderen Weihnachtsliedern, präsentiert vom unvergleichlichen "Chocolate Gospel Choir". Das Repertoire schöpft dabei nicht nur aus den traditionellen Klängen, sondern auch aus den einzigartigen Weihnachtsliedern, die auf den Weihnachts-CDs des Chores zu finden sind. Mit dabei ist außerdem das „Carol Medley“ und „The Christmas Way“. Und auch die neuen Uptempo-Songs „Praise“ und „Moving Forward“ dürfen nicht fehlen.

Die Stadtkirche Schorndorf wird dabei nicht nur zum Konzertsaal, sondern auch zur gemütlichen Wohnzimmer-Atmosphäre in einer intimen Umgebung. Der "Chocolate Gospel Choir" schafft eine außergewöhnliche Verbindung zwischen Künstlern und Publikum, wodurch die Besucher das Konzert in vollen Zügen genießen können.

Diesmal bietet der Chor ein Doppelkonzert an. Um 17 Uhr (ca. 75 Min) ein Konzert für Familien mit Kindern und um 20 Uhr (ca. 110 Min)

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend voller Musik, Gemeinschaft und vorweihnachtlicher Freude mit dem "Chocolate Gospel Choir"!