Best of Cinema

Auf dem Planeten Spaceball herrscht akute Luftknappheit, weshalb Präsident Skroob (Mel Brooks) seinen Befehlshaber Dark Helmet (Rick Moranis) losschickt, die benachbarte Welt Druidia zu erpressen.

Dafür soll Prinzessin Vespa entführt werden, die jedoch kurz vor ihrer Hochzeit aus dem Palast flieht. Der schroffe Pilot Lone Starr (Bill Pullman) und sein waghalsiger Co-Pilot Barf (John Candy) geraten zufällig in die Situation, sie vor der Verfolgung zu retten. Gemeinsam mit dem weisen Yogurt, der ihnen unerwartete Fähigkeiten offenbart, versuchen sie, Dark Helmet zuvorzukommen und den Diebstahl der druidianischen Luft zu verhindern. Zwischen Weltraumschlachten, absurden Begegnungen und wendigen Fluchten wächst das improvisierte Team zu einer ungewöhnlichen Truppe zusammen.