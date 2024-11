Es ist die Zeit des Jahres, auf die wir uns alle freuen - und die „Best of Comedy Clash Christmas Edition“ ist noch ein Grund mehr, die Weihnachtszeit zu genießen!

Am 2. Dezember 2024 finden sich die witzigsten und erfolgreichsten Comedy Clash Teilnehmenden der letzten Jahre zu einer Highlight-Show im Theaterhaus ein. Die Besten der Besten haben bereits die Wettbewerbs-Bühne gerockt und werden jetzt gemeinsam in festlicher Atmosphäre im Theaterhaus auf der Bühne stehen, um dem Publikum einen Abend voller unvergesslicher Momente zu bescheren.

Die Moderation übernehmen zwei wahre Comedy-Größen des Stuttgarter Comedy Clash: Marvin Endres und Salim Samatou. Mit ihrer gewohnt schlagfertigen Art und ihrem charmanten Humor führen sie durch den Abend und stellen sicher, dass keine Lachpause eingelegt werden muss.

Was könnte besser sein, als mit Familie, Freunden oder Kollegen in vorweihnachtlicher Stimmung und bester Gesellschaft einen Abend voller Comedy zu erleben? Die „Best Of Comedy Clash Christmas Edition“ bietet die perfekte Gelegenheit, dem Weihnachtsstress zu entfliehen und sich in eine Welt voller Spaß und Entertainment zu begeben.