Best of Hans Zimmer & More

„Best of Hans Zimmer“ präsentiert von einem Piraten aus „Fluch der Karibik“!

Erleben Sie die einzigartigen und besten Filmmusiken aus „Dune“, „James Bond“, „Fluch der Karibik“, „Der König der Löwen“, „Gladiator“, „The Dark Knight“, „Inception“, „Interstellar“ und vielen weiteren Top-Produktionen – in einem faszinierenden Konzert mit einem Filmorchester, Chor, Gast-Solist:innen, einem besonderen Stargast aus den Filmen und ausgewählten Filmclips!

Tauchen Sie ein in das musikalische Universum von Hans Zimmer und sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!