Amanda stand schon auf den unterschiedlichsten Bühnen. In großen Konzerthäusern, auf sonnigen Open Airs, in Schiffstheatern auf hoher See. Aber vor Autos hat die quirlige Nilpferddame noch nie gespielt! Nun ist es soweit und sie freut sich gemeinsam mit dem Würzburger Bauchredner Sebastian Reich auf diese neue Erfahrung. Wer bekommt wohl mehr Lichthupe? Kann man durch Autoscheiben auch flirten? Und fährt Amanda am Ende womöglich selbst mit dem Auto davon? Oder findet sie gar einen Chauffeur? Fragen über Fragen, auf die Amanda garantiert eine Antwort finden wird. In dem 60-minütigen »Best of«-Programm des tierischen Stars von »Fastnacht in Franken« dürfen sich die Zuschauer auf einen bunten Mix aus Nilpferd-Comedy, Musik und jeder Menge Spaß freuen. Als Special-Gast wird das zierliche Marzipanschwein PigNic die Bühne rocken.

Sebastian Reich & Amanda, Do. 16. Juli, 18.30 Uhr,

Autoarena Königshofen, Lauda-Königshofen, www.lauda-koenigshofen.de