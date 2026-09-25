Best of James Bond

Bond. James Bond.

Der legendäre Geheimagent im Dienst der britischen Krone fasziniert seit Generationen. Seine Missionen sind atemberaubend, spannend und zugleich von zeitloser Eleganz. Doch was wäre 007 ohne seine unvergessliche Musik? Denn nicht minder ikonisch sind das unvergleichliche Filmintro sowie die Songs der Filme. Amy Lungu & Friends nehmen Sie mit auf eine musikalische Reise durch die schönsten Melodien der legendären Bond-Filme. Das fünfköpfige Ensemble verleiht den Klassikern mit frischen Arrangements neuen Glanz, echten Thrill und verspricht Gänsehautmomente voller Eleganz und Energie.