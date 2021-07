Best of Kracher - Von und mit Patrizia Moresco

Patrizia Moresco Patricia Moresco

Eine Frau, ein Wort, ein Gag, immer groß und niemals artig. Seit vielen Jahren mischt die „Moresco” die deutschsprachige Comedy-Szene auf und begeistert ihr Publikum immer wieder aufs Neue.

Voller Selbstironie erzählt die in Berlin lebende Italienerin, mit schwäbischen Wurzeln, über den Wahnsinn des alltäglichen Lebens, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt. Ob digitale Welt, das unablässige Daddeln in WhatsApp Gruppen, peinliche Selfie-Versuche mit schmollendem Duckface oder übertriebener Schönheitswahn dank „Barbie-World“, Fitness- Junkies, Wellnesssüchtigen und Ernährungspäpsten – wenn sich die „Komik-Kaze-Kabarettistin“ in Rage redet, bekommt jeder sein Fett weg. Populisten, Geschlechterkampf und das eigene Älterwerden.

Politisch- und gesellschaftskritisch zieht sie über Rechtsradikale und Helikoptereltern her, sowie über Trump und Johnson, die ihren flusigen „Fifi“ offensichtlich in der gleichen Tierhandlung kaufen.

Die Moresco geht mit ihren Mitmenschen hart ins Gericht – und noch härter mit sich selbst. Spitzzüngig und direkt trifft sie, wie ein schlechter Zahnarzt, den Nerv und bohrt auch noch nach.

„Voller Körpereinsatz, herrlich selbstironisch und saukomisch: Patrizia Moresco überzeugt mit ihrem Auftritt. Sie ist Italienerin, sie ist temperamentvoll, aber vor allem ist sie eine großartige Künstlerin mit feiner Beobachtungsgabe und grandiosem Humor!“ Südkurier

„Hier ist eine Virtuosin am Werk, die behände die Rollen wechselt. Die Frau ist umwerfend“ Süddeutsche Zeitung

„Die Moresco ist eine Vollblut-Rampensau, soviel ungezähmte Weiblichkeit sieht man selten.“ Stuttgarter Zeitung

„Die Moresco ist eine Comedy Granate“ Berliner Zeitung

Theaterhaus Hof