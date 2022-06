Best of Music - The Spirit of the South

Exzellente Musik und ein adäquates kulinarisches Angebot sorgen drei Tage (und Nächte) lang für eine tolle Festival-Atmosphäre bei Best of Music auf dem historischen Marktplatz in der Bietigheimer Altstadt. Feiern Sie mit uns bei Best of Music drei Tage lang und genießen Sie die gefühlvolle und leidenschaftliche Musik. Kulinarisch verwöhnen Sie die bekannten Gastronomen rund um den Bietigheimer Marktplatz. Lassen Sie sich überraschen... .