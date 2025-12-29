Best of Musical Stars

In einem zweistündigen Abendprogramm mit den Musical Stars aus erfolgreichen Produktionen wie Tanz der Vampire, Jekyll & Hyde, Aladdin, Elisabeth, Die Eiskönigin u. v. m.

Freuen Sie sich auf ETHAN FREEMAN (Hauptrolle in Phantom der Oper in London und Wien, Jekyll & Hyde), ANN SOPHIE (aktuelle Erstbesetzung der Eiskönigin in Stuttgart), LUCY SCHERER (Wicked, Rebecca), STEFAN TOLNAI (TINA, Die Eiskönigin), ANJA WENDZEL (Tanz der Vampire), STEFFEN VOGEL (Talentschmiede). Erleben Sie einen unvergesslichen Abend mit stimmungsvollen und dramatischen Songs aus den schönsten Musicals. Am Flügel begleitet Janis Pfeifer.