Am 26. Februar 2026 verwandelt sich das Forum am Schlosspark in Ludwigsburg in

eine Welt voller Musik, Emotionen und großer Stimmen.

Best of Musicals entführt das Publikum auf eine Reise durch die größten Musical-Hits der letzten Jahrzehnte. Mit einer spektakulären Inszenierung, beeindruckender Lichtshow und einem talentierten Ensemble bietet die Show einen unvergesslichen Abend für alle Musical-Liebhaber.

EIN ABEND VOLLER MUSICAL-HIGHLIGHTS

Best of Musicals ist eine mitreißende Show, die die schönsten und bekanntesten Songs

aus über 20 Musicals live auf die Bühne bringt. Von klassischen Meisterwerken bis zu

modernen Erfolgshits – das Programm bietet eine einzigartige Mischung aus

verschiedenen Stilen und Epochen. Die Show begeistert mit Songs aus Das Phantom der

Oper, Cats, Mamma Mia!, Der König der Löwen, Tanz der Vampire, Elisabeth, We Will

Rock You und vielen weiteren.

Doch Best of Musicals ist weit mehr als eine Aneinanderreihung von Hits. Mit liebevoll

inszenierten Szenen, charmanter Moderation und einem stimmungsvollen Gesamt-

konzept wird das Publikum auf eine emotionale Reise mitgenommen, die es so schnell

nicht vergessen wird.

ESPEN NOWACKI: VON DER BÜHNE ZUR EIGENEN PRODUKTION

Hinter der Erfolgsshow steht Espen Nowacki, ein erfahrener Musical-Darsteller, Produzent

und Regisseur. Der gebürtige Norweger absolvierte seine Ausbildung an der

renommierten Guildford School of Acting in England und wirkte in zahlreichen Musical-

Produktionen mit, darunter Tanz der Vampire, West Side Story, Jesus Christ Superstar

und Romeo & Julia.

Seit 2008 tourt er mit seinen eigenen Musicalproduktionen durch Deutschland und

entwickelte 2018 schließlich „Best of Musicals“. Sein Ziel: Eine Show zu erschaffen, die

BESONDERS

Best of Musicals hebt sich durch seine besondere Inszenierung und die Nähe zum

Publikum von anderen Musical-Galas ab. Hier wird nicht einfach ein Song nach dem

anderen präsentiert – stattdessen entsteht ein Gesamtkunstwerk, das die Zuschauer auf

eine emotionale Reise mitnimmt.

Die Show schafft eine einzigartige Verbindung zwischen Darstellern und Publikum:

Humorvolle Moderationen, gefühlvolle Inszenierungen und überraschende Momente

sorgen dafür, dass sich am Ende des Abends alle wie eine große „Musical-Familie“ fühlen.

Auch die musikalische Qualität spricht für sich: Die Sängerinnen und Sänger sind absolute

Profis, die bereits auf internationalen Bühnen zu sehen waren. Sie begeistern mit

stimmlicher Brillanz und einer herausragenden Bühnenpräsenz.

ERLEBEN SIE MUSICAL-MAGIE LIVE IN LUDWIGSBURG

Freuen Sie sich auf eine zweieinhalbstündige Show mit beeindruckenden Stimmen,

mitreißenden Choreografien und einem stimmungsvollen Licht- und Soundkonzept. Von

gefühlvollen Balladen über rockige Hymnen bis hin zu unvergesslichen Showstoppern ist

für jeden Geschmack etwas dabei.

Erleben Sie die Highlights aus über 20 Musicals – eine Show voller Gänsehautmomente,

Emotionen und unvergesslicher Melodien!

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für Best of Musicals am 26. Februar 2026 im Forum

am Schlosspark in Ludwigsburg und lassen Sie sich von der Magie des Musicals

verzaubern!