Best of Musicals 2021/22

BEST OF MUSICALS. Der Erfolg geht weiter.

Am 01.10.2022 präsentiert Espen Nowacki diese fast dreistündige Show der Extraklasse in Bad Mergentheim. Tickets sind ab sofort erhältlich über Reservix. Herausragende Darsteller mit kraftvollen Stimmen verzaubern die Zuschauer mit den erfolgreichsten Hits der beliebtesten Musicalproduktionen. Mit schillernden Kostümen, schauspielerischem Talent, einem Tanzensemble der Spitzelklasse und einem ausgefeilten Licht- und Soundkonzept entführt das Team von BEST OF MUSICALS in die bunte Traumwelt von 50 Jahren Musicalgeschichte.

Das Publikum erlebt einen Streifzug durch gefühlvolle Balladen bei EVITA oder ELISABETH, mitreißende Hits aus den Musicals GREASE und MAMMA MIA sowie bei WE WILL ROCK YOU. Die Top-Solisten lassen keine Wünsche offen und vereinen auch moderne Stücke wie DIE EISKÖNIGIN, SISTER ACT und KÖNIG DER LÖWEN zu einem fesselnden Gesamtkunstwerk.

Höhepunkte wie die unvergleichbaren Songs von TANZ DER VAMPIRE oder der Klassiker das PHANTOM DER OPER lassen die Besucher innehalten und sorgen für Gänsehautmomente. Das Ensemble um den Profi-Entertainer Espen Nowacki liebt das humoristische Zusammenbringen von Publikum und Bühne. Es führt mit Selbstironie und witzig-frivolem Schmiss durch den Abend.

Bei BEST OF MUSICALS kommt auch bei weniger hartgesottenen Musical-Fans allerbeste Laune auf. Der immer wieder aufblitzende Humor und Flirt mit dem Publikum während und zwischen den Darbietungen lassen die Gäste und Darsteller für ein paar Stunden zu einer großen Familie werden. Unmöglich sich dieser Stimmung zu entziehen. Erstaunt fragen Zuschauer nach drei Stunden Glanzleistungen: „Wie, schon vorbei?“

Ein unvergesslicher Abend mit einem Mix aus gefühlvollen Balladen und rockigen Hits in deutscher Sprache, eingebettet in ein grandioses Bühnenbild lädt alle Altersgruppen zum Erleben und Genießen ein. Also, nicht verpassen am 01.10.22 in Bad Mergentheim!