BEST OF MUSICALS - Highlights aus über 20 Musicals

Auch in der Saison 2025/26 geht Best of Musicals wieder auf große Deutschlandtour und bringt die größten Musical-Hits der letzten Jahrzehnte auf die Bühnen im ganzen Land. Die mitreißende Show entführt Sie in eine Welt voller Musik, Emotionen und großer Stimmen. Mit einer spektakulären Inszenierung, eindrucksvoller Lichtshow und einem talentierten Ensemble bietet die Show einen unvergesslichen Abend für alle Musical-Liebhaber.

Best of Musicals ist eine mitreißende Show, die die schönsten und bekanntesten Songs aus über 20 Musicals live auf die Bühne bringt. Von klassischen Meisterwerken bis zu modernen Erfolgshits – das Programm bietet eine einzigartige Mischung aus verschiedenen Stilen und Epochen. Die Show begeistert mit Songs aus DAS PHANTOM DER OPER, CATS, MAMMA MIA!, DER KÖNIG DER LÖWEN, TANZ DER VAMPIRE, ELISABETH, WE WILL ROCK YOU, THE GREATEST SHOWMAN und vielen weiteren.

Doch Best of Musicals ist weit mehr als eine Aneinanderreihung von Hits. Mit liebevoll inszenierten Szenen, charmanter Moderation und einem stimmungsvollen Gesamtkonzept wird das Publikum auf eine einzigartige, emotionale Reise mitgenommen, die es so schnell nicht vergessen wird.