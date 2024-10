Theater Reihe: Schuhe Taschen Männer

Schuhe Taschen Männer – Komödie von Stefan Vögel

Wer liebt hier wen und seit wann und wie lange und warum? Tessa hat Ralf vor fünf Jahren verlassen. Nun wurde sie selbst vom Rockmusiker Rainer verlassen. Was macht sie falsch? Neben Männern braucht sie doch nur Schuhe und Taschen. Sie will Ralf zurück. Kurzerhand quartiert sie sich bei ihrem Ex- Mann ein und lädt Nadine und Eric so wie früher zum Brunch ein. Aber auch Nadine und Eric sind mittlerweile kein Paar mehr. Nadine ist mit Ralf zusammen. Das wissen allerdings weder Tessa noch Eric. Und das scheint nicht das einzige Geheimnis. Denn Eric und Tessa haben ebenfalls etwas zu verbergen. Schließlich war es kein Zufall, dass Tessa Ralf vor fünf Jahren verlassen und dass Nadine die fünfjährige Beziehung mit Eric gerade jetzt beendet hat. Und dann taucht noch Rainer auf … Stefan Vögel beweist einmal mehr, dass er ein Meister komödiantischer Beziehungsverwicklungen ist und zeigt auf, dass am Ende nicht alles kommen muss, wie gedacht. Besetzung: Bernhard Bettermann, Cheryl Shepard, Sabrina Ascacibar, Achmed Ole Bielfeldt, Mathias Unruh Regie: Ute Willing Bühne und Kostüm: Tom Grasshof Theater: Komödie am Kurfürstendamm Einlass: 19:30 Uhr Beginn: 20:00 Uhr Ort: Gemeinschaftszentrum Ballei, Deutschordensplatz 1, 74172 Neckarsulm