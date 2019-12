Best-of-Outdoor 2019 – Film. Sport. Leidenschaft.

Die Kurzfilmreihe Best-of-Outdoor macht jetzt auch bei Traum & Abenteuer in Stuttgart Station. Wir zeigen sieben aktuelle Produktionen der Sportarten Kajak, Downhill Skateboard, Bike-Trial, Bergsteigen, Ski und Basejumping. Außergewöhnliche Abenteuer, sensationeller Sport und bildgewaltige Eindrücke von den schönsten Plätzen für Outdoorsport warten auf Euch. Drehorte waren Nepal, Island, Georgien, Spanien und die Alpen.

Eiskajakfilm: Der Film erzählt das unglaubliche Vorhaben eines Kajakteams die Wasserfälle im Norden Islands im Winter zu befahren. Mit dabei Extremkajak-Weltmeister Sam Sutton. Am bekannten Goðafoss gelingt dem Quartett u.a. die Erstbefahrung des 14 Meter hohen Hauptfalls im Winter. Gezeigt werden waghalsige Befahrungen in bizarr winterlicher Eislandschaft. Ein gelungener Film von Produzent und Kajaklegende Olaf Obsommer mit wunderbaren Eindrücken aus dem Schlaraffenland für Outdoor-Sportler.

Where the trail begins: Mit dem Rad die Berge runter, wo es zu Fuß schon brenzlig wird. Der Film widmet sich der Sportart Bike-Trial und den MTB-Sportlern Thomas Holzknecht und Stephan Wolf. Ihr Anspruch: Erstbefahrungen ohne abzusteigen.

Loved by all – The story of Apa Sherpa: Der Film erzählt die Geschichte von Apa Sherpa, der nach dem frühen Tod des Vaters als Lastenträger am Everest arbeiten musste und 21 Mal den Gipfel erreichte. Nun kämpft Apa mit seiner Stiftung für eine bessere Ausbildung junger Nepalesen. „Ohne Bildung haben wir keine Wahl“, sagt er. Der Film zeigt auch die freundlichen und sehr religiösen Menschen der Region und beleuchtet den touristischen Wahnsinn am Everest mit seinen oft tödlichen Gefahren für die Sherpa.

Last Exit: Maximilian Werndl ist Basejumper. Von ursprünglich 10 Freunden sind in wenigen Jahren bereits 6 tödlich verunglückt. Zu Wort kommen Mutter und Partnerin, die in ständiger Sorge vor einem Unglück leben müssen. Der Film begleitet Maximilian auf seinem neuen Weg aus der Sucht. Preis des Deutschen Alpenverein für den besten Alpinfilm 2017.

Gaumarjos: Die Freeriderinnen Linda Rauch, Sabine Schipflinger und Melissa Presslaber machen sich mit Filmemacher Rainer Simon auf den Weg nach Georgien. Sie wollen in dieser ihnen unbekannten Bergwelt außergewöhnliche Touren gehen. Der charmante Film mit ausgefallener Kameraführung und Schnitt ist eine Hommage an die Bergwelt Georgiens und seine freundlichen Menschen.

Gnarlicante: Die beiden Downhill-Skateboarderinnen Jasmijn Hanegraef und Lisa Peters haben sich bei ihrer halsbrecherischen Fahrt in den andalusischen Bergen von einem nachfolgenden Auto filmen lassen. Das Filmfestival St. Anton wurde auf den Film aufmerksam, hat die Sportlerinnen interviewt und einen Film daraus gemacht.

Eis & Palmen: Mit Rad und Ski von Bayern über die Westalpen nach Nizza. Das ist das ambitionierte Projekt der Freeski-Athleten Jochen Mese und Max Kroneck. 1850 km und 35.000 Höhenmeter bezwingen die beiden auf Ihrem Weg ans Meer in 42 Tagen. Die schönsten Berge entlang der Route befahren Sie mit Skiern, die sie auf ihrem Weg am Fahrradrahmen befestigt haben. Ein verrücktes, an die Grenzen der physischen Leistungsfähigkeit gehendes Projekt. Publikumspreis Filmfestival St. Anton 2018.