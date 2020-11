Die Nachfrage nach Bühnenpoesie im Kessel ist ungebrochen. Obwohl in der Stuttgarter Region in den letzten Jahren zahlreiche neue Poetry Slams entstanden sind, platzen die Poetry Slams im Club Zentral, der Rosenau und dem Universum (wo der vormalige Keller Klub Poetry Slam nach Schließung des Keller Klubs inzwischen Unterkunft gefunden hat) aus allen Nähten. Der Stuttgarter Poetry Slam hat sich daher für seine neue Veranstaltungsreihe Best Of Poetry Slam auf die Suche nach einem größeren Veranstaltungsraum gemacht und ist mit der großen Halle des Im Wizemann fündig geworden. Dorthin laden die Veranstalter von der Sprechstation ab sofort vier Mal im Jahr die herausragendsten und wortgewaltigsten unter den rund 200 Slampoet*innen ein, die im Universum sowie der Rosenau pro Jahr auf der Bühne stehen.

So setzt sich auch das Lineup der ersten Ausgabe des Best Of Poetry Slam am 02.04.20 aus der Crème de la Crème der deutschsprachigen Wortkünstler*innen zusammen. So ist mit Friedrich Herrmann aus Jena der amtierende Deutschsprachige Meister im Poetry Slam zu Gast - ein Titel, den sich Julian Heun schon insgesamt drei mal sichern durfte. Der Berliner, der 2010 auch mit dem Goldenen Stuttgarter Besen gekürt wurde, tritt ebenfalls zur Dichterschlacht im Wizemann an. Für Stuttgart steigt Kai Bosch - Baden-Württembergischer Landesmeister im Poetry Slam 2015 - in den Ring und aus Bochum reist Jule Weber an. Die 26-jährige hat so ziemlich alle Preise eingeheimst, die es in der Poetry Slam Szene zu gewinnen gibt. Im Jahr 2012 wurde sie zur hessischen Landesmeisterin gekürt und im selben Jahr zur Deutschsprachigen Meisterin im U20-Wettbewerb, 2017 gewann sie die Landesmeisterschaft im Rheinland-Pfalz und im vergangenen Jahr wurde sie mit dem Tully-Award als Slampoetin des Jahres ausgezeichnet. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Stuttgarter Beatbox- und Freestyle-Künstler Toba Borke & Pheel, weitere teilnehmende Künstler*innen finden sich demnächst auf der Website www.poetryslam-stuttgart.de. Über Sieg und Niederlage bei der Dichterschlacht entscheidet wie immer das Publikum, durch den Abend führt Veranstalter Thomas Geyer.