Die Stuttgarter Sprechstation lädt zum Best of Poetry Slam die besten Wortkünstler:innen im deutschsprachigen Raum zur gigantischen Dichterschlacht in die große Halle des Im Wizemann.

Vor 650 Zuschauer:innen trifft hier alle zwei Monate die Crème de la Crème der deutschsprachigen Poetry Slam Szene aufeinander. Wir freuen uns auf ein literarisches Feuerweg, das einmal mehr zeigt, wie nah, nachhaltig und pointiert das Wort am Puls der Zeit sein kann. Von Stand-Up-Reimen bis zur literarischen Comedy, von Lyrik bis Rap, von Performance-Prosa bis hin zur klassischen Kurzgeschichte – erlaubt ist, was dem Auftritt Schliff, Rasanz und literarische Trefferquoten verspricht – Mitten ins Herzen des Publikums. Den/die Sieger/in des Abends bestimmt wie immer das Publikum.

Wie immer laden wir eine Auswahl der wortgewaltigsten und erfolgreichsten Bühnenpoet:innen aus der ganzen Republik nach Stuttgart ein, zusätzlich gibt´s Live-Musik im Rahmenprogramm. Das Lineup wird im Frühsommer 2025 veröffentlicht, durch den Abend führt Thomas Geyer vom Stuttgarter Poetry Slam.