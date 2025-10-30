Best of Queen – A Night of Queen perf. By The Bohemian

Mit „The Bohemians“ steht eine der besten europäischen Queen-Tribute-Bands auf der Bühne.

Die vier Musiker aus Großbritannien nehmen mit ihrer Show „A Night Of Queen“ die Besucher für annähernd 2 Stunden mit auf eine musikalische Zeitreise. Und laden ein zu einer riesigen Queen-Live-Party, denn genau dies werden die Auftritte der Band regelmäßig diesseits und jenseits des Kanals.

Spätestens beim zweiten Titel hat Sänger Rob Comber, alias Freddie Mercury, das Publikum auf seiner Seite. Ab dann genießen Alt und Jung knapp zwei Stunden lang Seite an Seite die spektakuläre Show, die an keinem der unsterblichen Queen-Hits wie „Another One Bites The Dust“, „A Kind Of Magic“, „We Will Rock You“ oder „Radio GaGa“ vorbeikommt. Mercurys unverwechselbare Stimme und Gestik ist in der Rockgeschichte einmalig. „The Bohemians“ erweisen sich als dynamischste und aufregendste Queen-Tribute-Band, die derzeit auf Tour ist. Die Bandmitglieder sind von ihren Vorbildern kaum zu unterscheiden: Combers Persönlichkeit und seine Bühnenpräsenz machen ihn zum perfekten Freddie Mercury und Christopher Gregory sieht Brian May nicht nur verblüffend ähnlich, sondern er spielt auch die Gitarre wie sein Vorbild. Akustisch und optisch glaubt man tatsächlich, Queen auf der Bühne live zu erleben. Zahlreiche originalgetreue Kostüme und Requisiten machen die Illusion perfekt.