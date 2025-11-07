Genießen Sie ein abwechslungsreiches Programm, moderiert von dem beliebten Entertainer und Sänger Cherry Gehring.
Remsecker Künstlerinnen und Künstler präsentieren auf der Bühne ein vielfältiges Spektrum – von Musik über Tanz bis hin zu weiteren kreativen Präsentationen ihrer Kunst.
Für das kulinarische Highlight sorgt wieder Küchenchef Vincenzo Paradiso mit seinem Team: Ein sorgfältig zusammengestelltes Drei-Gänge-Menü rundet den Abend geschmackvoll ab.
Wir freuen uns, Ihnen die Akteurinnen und Akteure von Best of Remseck 2025 vorzustellen:
- Cherry Gehring (Showmaster)
- Vincenzo Paradiso (Küchenchef)
- Lehrerband der Musikschule Remseck (Begleitband des Abends) mit Jörg Bielfedt, Marc Rosenberger und Hyuncheol Kim
- Christian Langer (Musik-Comedy)
- Leonie Zhang (Piano)
- Susanne Thiel (Harfe)
- Ruben Fritz (Singer-Songwriter)
- Aquarellfreunde Remseck (Kunstausstellung Aquarelle)
- Uta Reichardt (Autorin)
- Caroline Overheu (Solotänzerin)
- Tänzerinnen und Tänzer der Fitness & Tanzwerkstatt und der Young School Dance (verschiedene Tanz-Shows)