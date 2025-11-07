Genießen Sie ein abwechslungsreiches Programm, moderiert von dem beliebten Entertainer und Sänger Cherry Gehring.

Remsecker Künstlerinnen und Künstler präsentieren auf der Bühne ein vielfältiges Spektrum – von Musik über Tanz bis hin zu weiteren kreativen Präsentationen ihrer Kunst.

Für das kulinarische Highlight sorgt wieder Küchenchef Vincenzo Paradiso mit seinem Team: Ein sorgfältig zusammengestelltes Drei-Gänge-Menü rundet den Abend geschmackvoll ab.

Wir freuen uns, Ihnen die Akteurinnen und Akteure von Best of Remseck 2025 vorzustellen: