Stadthalle Remseck Marktplatz 3, 71686 Remseck am Neckar

Genießen Sie ein abwechslungsreiches Programm, moderiert von dem beliebten Entertainer und Sänger Cherry Gehring.

Remsecker Künstlerinnen und Künstler präsentieren auf der Bühne ein vielfältiges Spektrum – von Musik über Tanz bis hin zu weiteren kreativen Präsentationen ihrer Kunst.

Für das kulinarische Highlight sorgt wieder Küchenchef Vincenzo Paradiso mit seinem Team: Ein sorgfältig zusammengestelltes Drei-Gänge-Menü rundet den Abend geschmackvoll ab.

Wir freuen uns, Ihnen die Akteurinnen und Akteure von Best of Remseck 2025 vorzustellen:

  • Cherry Gehring (Showmaster)
  • Vincenzo Paradiso (Küchenchef)
  • Lehrerband der Musikschule Remseck (Begleitband des Abends) mit Jörg Bielfedt, Marc Rosenberger und Hyuncheol Kim
  • Christian Langer (Musik-Comedy)
  • Leonie Zhang (Piano)
  • Susanne Thiel (Harfe)
  • Ruben Fritz (Singer-Songwriter)
  • Aquarellfreunde Remseck (Kunstausstellung Aquarelle)
  • Uta Reichardt (Autorin)
  • Caroline Overheu (Solotänzerin)
  • Tänzerinnen und Tänzer der Fitness & Tanzwerkstatt und der Young School Dance (verschiedene Tanz-Shows)

