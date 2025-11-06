BEST OF ROCK - Ein symphonisches Erlebnis LIVE IM KONZERT

BEST OF ROCK vereint die größten Rock-Hymnen in einer spektakulären Show!

Klassischer Rock trifft auf ein symphonisches Orchester, begleitet von elektrischer Violine und elektrischem Cello. Unsere Sängerinnen und Sänger, unterstützt von einem Chor und Tänzern, liefern eine energiegeladene Performance, die bekannte Songs auf eine völlig neue Art interpretiert.

Erleben Sie die Musik, die Sie lieben – mit überraschenden Orchester-Arrangements und einer beeindruckenden Lichtshow, die jedes Stück verstärkt.

Legendäre Hits wie Bohemian Rhapsody und The Show Must Go On von Queen, Still Loving You und Wind of Change von Scorpions sowie Du Hast von Rammstein erhalten eine neue klangliche Tiefe durch das Orchester. Auch Nothing Else Matters von Metallica, Thunderstruck von AC/DC und Smells Like Teen Spirit von Nirvana werden in einer kraftvollen, mitreißenden Interpretation erlebbar – und bleiben dabei den Originalen treu.

Freuen Sie sich zudem auf orchestrale Versionen ikonischer Songs von Bon Jovi, Deep Purple, Europe, Linkin Park, Led Zeppelin, Aerosmith, Muse, Evanescence und vielen mehr – alle präsentiert mit Leidenschaft, Energie und Respekt für die Klassiker.

Lassen Sie sich von der Musik tragen. Spüren Sie die Kraft des Rock wie nie zuvor!