Best of Spätzle!

Was steckt eigentlich in einem Schwaben? Was hält ihn zusammen und was bringt ihn bei Laune? Warum ist er so eigenwillig, so eigensinnig und oft als "Querdenker" bekannt? Und woher kommt seine Vorliebe für das Grüblerische, das Nachdenkliche und manchmal auch Schwermütige? Diese Fragen – und noch viele mehr – beschäftigen die beiden waschechten Schwaben Joseph und Robert.