Best of Spätzle

Zwei Schwaben im Element.

Zehn Jahre lang tourten Bernhard Hurm und Berthold Biesinger als Joseph und Robert durch die schwäbischen Lande und begeisterten (fast) Millionen mit ihrer heiteren Schwabenkunde und dem Nachfolger „Spätzle mit Soß – Nachschlag!“ Mit dem Bestof präsentiert das Duo nun die Filetstücke der Programme. Dabei bewegen sich die zwei Mundartexperten spielend durch die schwäbische Literatur- und Kulturlandschaft und heben für Sie verborgene Schätze.

Unter anderem Texte und Szenen von Manfred Hepperle, Helmut Pfisterer, Sebastian Blau… Traumwandlerisch wechseln sie von der einen in die nächste Rolle und tauchen ein in schwäbische Spitzfindigkeiten um schlussendlich ihre persönlichen Lieblingsnummern gebührend zu feiern.