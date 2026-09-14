Best of Spätzle!

Zwei Schwaben im Element.
Zehn Jahre lang tourten Bernhard Hurm und Berthold Bie- singer als Joseph und Robert mit„Spätzle mit Soß“ durch die schwäbischen Lande und begeisterten (fast) Millionen. Mit dem Best of präsentiert das Duo nun die Filetstücke.
Dabei bewegen sich die zwei Mundartexperten spielend durch die schwäbische Literatur- und Kulturlandschaft und heben für Sie verborgene Schätze unter anderem von Manfred Hepperle, Helmut Pfisterer und Sebastian Blau... Traumwandlerisch wechseln sie von der einen in die nächste Rolle und tauchen ein in schwäbische Spitzfindigkeiten um schlussendlich ihre persönlichen Lieblingsnummern gebührend zu feiern.