Best Of Stuttgarter Erotik Slam

Wir laden die besten, sinnlichsten, lustigsten Erotik Slammer zum großen Jahresfinale in den Stuttgarter Club Proton.

Beim Best Of Erotik Slam treten die Gewinner*innen der letzten zwölf Monate des Stuttgarter Erotik Slam im Climax gegeneinander an. Zusätzlich präsentieren wir Euch im Proton eine erotische Modenschau, einen musikalischen Special Guest und vieles mehr.

STUTTGARTER EROTIK SLAM

Beim Erotik Slam tragen Dichterinnen & Dichter, Poeten & Poetinnen, Lustvolle & Leidende, Sanftes, Hartes, Schmutziges oder einfach nur Schönes vor.

Zum Jahresfinale laden wir nochmal die besten Teilnehmer*innen des vergangenen Jahres zum Kampf um den Titel des/der Erotik Slammer/in des Jahres ins Proton, um Euch im liebevoll dekorierten Club Proton mit ihren Texten zu betören.

Stilistisch gibt´s wie immer keine Vorgaben oder Grenzen - solange sich die Texte um Liebe, Sex und Lust drehen. Ansonsten gelten die üblichen Regeln beim Poetry Slam - nur das Kostümverbot ist aufgehoben - die Poet*innen dürfen also auch durch ihr Outfit und ihre Kleidung (oder die Abwesenheit derselben) um Eure Stimmen buhlen.

Um alle Eure Sinne anzusprechen und anzuregen, wird das Proton - so, wie sonst das Climax - liebevoll dekoriert, wir zeigen erotische Filmsequenzen und reichen süße Köstlichkeiten.

MODENSCHAU

​In Kooperation mit dem Modelabel BENNO VON STEIN sowie der Boutique Erotique FRAU BLUM präsentieren wir Euch bei unserer Modenschau aufregende und exclusive Outfits.

​MUSIKALISCHER SPECIAL GUEST

​Stefan Hiss - das ist Leidenschaft mit Akkordeon, Verzweiflung mit Tiefgang, Kino für die Ohren. Der Stuttgarter - seit 20 Jahren Frontmann der Polka-Rock´n´Roll-Band HISS - schnallt sich sein Beltuna-Akkordeon vor den Bauch und singt ergreifend schön über das Skurille und Finstere des menschlichen Daseins - die Liebe, den Suff und den Tod.

Kauft Eure Karten vor Ort bei FRAU BLUM, der Boutique Erotique im Stuttgarter Westen (Reuchlinstr. 11). Dort erhaltet Ihr unsere schönen Hardtickets auf dickem Karton inkl. Candybag.