Best of VBKW LB

Mit dieser Ausstellung präsentiert das Landratsamt Ludwigsburg Künstlerinnen und Künstler des Berufsverbandes der VBKW-Region Ludwigsburg.

BESTOFVBKWLB

Verband Bildender Künstler und Künstlerinnen Baden-Württemberg (VBKW)

Der selbstgestellte Anspruch ist hoch – vom Guten das Beste! Mit dieser Ausstellung präsentiert das Landratsamt Ludwigsburg Künstlerinnen und Künstler des Berufsverbandes der VBKW-Region Ludwigsburg. Auf sechs Ebenen entfaltet sich ein umfassendes Spektrum malerischer, plastischer und grafischer Exponate. Die Kunstschaffenden ziehen Bilanz, blicken auf die verschiedenen Schaffensphasen zurück und zeigen die aus ihrer Sicht herausragenden Arbeiten ihres bisherigen Schaffens. Hier geht es nicht vordergründig um Qualitätsmerkmale, sondern um Arbeiten, in denen der Künstler sich am besten in seiner Aussage verwirklicht sieht. Er fordert damit den Betrachter auf, in Dialog zu den unterschiedlichsten künstlerischen Positionen zu treten.