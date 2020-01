„Meine Welt ist die richtige Welt.“

Wo die einen Vielfalt sehen, fürchten die anderen Überfremdung. Je nachdem, auf welcher Seite wir stehen, sind wir sicher, dass die Fakten für uns sprechen und unser politischer Gegner schlicht zu dumm oder verblendet ist, um die Welt zu sehen, wie sie ist. Aber worauf gründet unsere Gewissheit, im Recht zu sein? Die Psychologie nennt es „Bestätigungsfehler“: die Neigung, jede Information so zu interpretieren, dass sie in unser Weltbild passt. Aber was passiert, wenn man ernsthaft versucht, die Realität mit den Augen des anderen zu sehen? Dieses Experiment wird im Stück gemacht. Ein junger, politisch engagierter Linksliberaler setzt sich mit einem überzeugten Rechten an einen Tisch. Kann das gutgehen?

Der Brite Chris Thorpe ist Autor, Performer, Musiker und Übersetzer. Sein Einpersonenstück „Bestätigung“ (2014) betreibt angesichts der zunehmenden Polarisierung unserer Gesellschaft, von „fake news“ und „alternativen Fakten“ à la Trump praktische Aufklärung über die Entstehung von Vorurteilen und Weltbildern.

