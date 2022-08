Besuch auf dem Bildhauerhof Schützenberger

Anmedlung erforderlich

Treffpunkt: Bildhauerhof, Alpenstraße 3, Berglen-Streich

Wir besuchen den Erschaffer der Skulpturen "Minotauros" an der Schorndorfer Straße in Winnenden, "Großer Geist und Mensch" am Ortseingang in Berglen/Streich und "Tor und Stein" an der Mayenner Straße in Waiblingen. Das sind nur einige Kunstwerke von Michael Schützenberger im öffentlichen Raum in unserer Region. Der Künstler führt uns durch seinen "Bildhauerhof", in der Ortsmitte von Streich, wo seine großformatigen Skulpturen und Plastiken, Zeichnungen und weitere Kunstwerke entstehen. Michael Schützenberger öffnet für uns seine Werkstatt und führt in die verschiedenen Arbeitsräume. Kurze Demonstrationen der unterschiedlichen künstlerischen Techniken und inspirierende Erläuterungen zu seinem Werk und Werdegang runden den Besuch ab.

Eigene Anreise. Anmeldeschluss: 19.09.2022